07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
1-058'
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
1-059'
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-074'

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'den istifa kararı!

Gençlerbirliği'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yaşanan olaylar sonrasında Başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekildi ve başkan değişti. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Volkan Demirel istifa kararı aldı.

07 Aralık 2025 14:44
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'den istifa kararı!
Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, gergin anlara sahne oldu.

Gündem maddeleri görüşülürken yaşanan tartışmalar ve salonda çıkan arbedenin ardından mevcut başkan Mehmet Kaya adaylıktan çekildi. Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin yarıştan çekilmesiyle seçime yarışa son anda giren Arda Çakmak, Gençlerbirliği'nin yeni başkanı oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından istifa kararı aldı. Deneyimli teknik adamın, Süper Lig'deki Karagümrük maçının ardından görevinden ayrılacağını öğrenildi.



REST ÇEKTİ

Volkan Demirel'in "Mehmet Kaya varsa ben de varım. Mehmet Kaya yoksa yokum" sözleriyle rest çektiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Gençlerbirliği'nde kriz farklı bir boyuta taşındı. Volkan Demirel'in istifa edeceğini belirtmesinden sonra futbolcular da kazan kaldırdı.

Taraftar gruplarının da isyan bayrağı çekmeye hazırlandığı öğrenilirken Mehmet Kaya'nın kriz büyümesin diyerek durumu yatıştırdığı iddia edildi.

GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başında 5 maça çıkarken 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 15 21 14
14 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
15 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 27 8
