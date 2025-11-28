28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Gençlerbirliği'nde genel kurul öncesi tedbir kararı kalktı

Gençlerbirliği'de genel kurul yapılmadan önce ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Bu gelişme ile 1200 yeni üye olağanüstü seçimli genel kurulda yer alabilecek.

calendar 28 Kasım 2025 15:38 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 15:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ankara 29. Sulh Hukuk Mahkemesi, Gençlerbirliği Kulübünün genel kuruluyla ilgili daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Gençlerbirliği Kulübünün itirazı üzerine bugün görülen duruşmada, 19 Kasım'da verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Böylece 1200 yeni üye, olağanüstü seçimli genel kurula katılabilecek.

Kırmızı-siyahlı kulübün yeni yönetimi, çoğunluğun sağlanması halinde 29 Kasım Cumartesi günü, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 6 Aralık'ta seçilecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
