Gelinim Mutfakta programının sevilen ve dikkat çeken yarışmacılarından Işık, bugün yaşanan beklenmedik bir gelişmeyle diskalifiye oldu. İzleyiciler, "Gelinim Mutfakta Işık neden diskalifiye oldu?" sorusunun cevabını merakla beklerken, programın yapım ekibinden ve yayınlanan görüntülerden ilk detaylar gelmeye başladı. Peki, Gelinim Mutfakta Işık neden diskalifiye oldu?

Gelinim Mutfakta programının bugünkü bölümünde yaşananlar, izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Haftanın ortasında gelen bu beklenmedik diskalifiye kararı, hem diğer yarışmacıları hem de programın sıkı takipçilerini şaşırttı. Gelinim Mutfakta Işık neden diskalifiye oldu sorusu, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi



Gelinim Mutfakta 1588. Bölümde, Ramize Hanım ve gelini Işıl yarışmadan çekilmek istediklerini söyleyip diskalifiye oldular!

