Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 53 ilden 940 sporcu katılıyor.
Geleneksel Türk Okçuluk Samsun Temsilcisi Yusuf Ertürk, yarın sona erecek şampiyonaya ilgiden memnun olduklarını söyledi.
Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 53 ilden 940 sporcu katılıyor.
Geleneksel Türk Okçuluk Samsun Temsilcisi Yusuf Ertürk, yarın sona erecek şampiyonaya ilgiden memnun olduklarını söyledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU