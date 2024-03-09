Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı
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09 Mart 2024 16:57
Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 53 ilden 940 sporcu katılıyor.

Geleneksel Türk Okçuluk Samsun Temsilcisi Yusuf Ertürk, yarın sona erecek şampiyonaya ilgiden memnun olduklarını söyledi.

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