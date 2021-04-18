Süper Lig'de 35. hafta maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-2 berabere bitti.



Kasımpaşa'nın golleri 5. ve 58. dakikada Isaac Thelin'den geldi. Gaziantep FK'nın golleri 63. dakikada Nouha Dicko ve 84. dakikada Muhammet Demirden geldi.



Gaziantep FK'da sarı kart gören Güray Vural cezalı duruma düştü.



Bu beraberliğin ardından iç sahada yenilmeme serisini 6 maça çıkaran Gaziantep FK puanını 51 yaptı. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Kasımpaşa 37 puana ulaştı.



Süper Lig'de perşembe günü Gaziantep FK, Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa çarşamba günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Kasımpaşa, Thelin ile öne geçti. Orta sahadan atılan topu sol kanatta kontrol eden Varga'nın pasında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Bistrovic ortasını yaptı. Savunmadan seken topu Thelin göğsüyle ağlara gönderdi: 0-1

12. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında, ceza alanında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

20. dakikada ev sahibi ekibin Kenan Özer ile kazandığı penaltı, VAR'dan döndü. Sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında, Mirallas'ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Kenan Özer, rakibiyle mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. VAR sisteminin uyarısı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonun başlangıcını izleyen Arda Kardeşler, penaltı öncesinde Dicko'nun orta alanda yaptığı hareketi faul olarak değerlendirip penaltıyı iptal etti.

39. dakikada gelişen Gaziantep atağında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mirallas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında, Dicko'nun ceza alanına ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Tekrar ceza alanına çevrilen topta, Maxim röveşata yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.



58. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Hadergjonaj'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu altıpasta önünde bulan Thelin, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2



63. dakikada Gaziantep, Dicko ile golü buldu. Rashid'in sağ kanattan ceza alanına ortasında arka direkte Kenan Özer topa kafayı vurdu. Yerden seken meşin yuvarlağı uzak direkteki Dicko kafayla filelere yolladı: 1-2



74. dakikada Gaziantep beraberlik golüne çok yaklaştı. Enver Cenk Şahin'in sağ taraftan kullandığı kornerde müsait pozisyonda iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.



84. dakikada Gaziantep, Muhammet Demir ile beraberliği yakaladı. Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanına ortasında Miranda topa kafayı vurdu. Yan direkten dönen meşin yuvarlağa kaleci Ertuğrul Taşkıran müdahale etti. Kısa düşen top, Muhammet Demir'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2



Stat: Gaziantep Kalyon



Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok



Gaziantep: Günay Güvenç, Miranda, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Mirallas (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Sousa (Dk. 65 Muhammet Demir), Rashid (Dk. 65 Jefferson), Maxim, Kenan Özer (Dk. 82 Furkan Soyalp), Dicko



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Koomson (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Bistrovic, Hajradinovic (Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım), Varga, Thelin (Dk. 70 Koita)



Goller: Dk. 5 ve 58 Thelin (Kasımpaşa), Dk. 63 Dicko, Dk. 84 Muhammet Demir (Gaziantep)



Sarı kartlar: Dk. 57 Maxim, Dk. 80 Güray Vural (Gaziantep), Dk. 76 Sadiku, Dk. 82 Tosic (Kasımpaşa)



