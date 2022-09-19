Gaziantep FK kafilesine uçakta şok!

Gaziantep FK'nın Trabzonspor'a mağlup olduğu maç sonrası kırmızı siyahlı futbolcuların kafilesinin olduğu uçakta tartışma çıktı.



Hakem Mete Kalkavan ile VAR hakemi Serkan Tokat'ın verdiği hatalı kararların şokunu üzerinden atamayan kırmızı siyahlı futbolcular uçakta pozisyonları değerlendirdiği esnada bir iki kişinin sözlü sataşmasına maruz kaldığı öğrenildi.



Trabzon'dan İstanbul'a giden uçakta bulunan ve Trabzonlu oldukları öğrenilen kişiler hakemler hakkında oturdukları yerden yorum yapan Gaziantep FK'lı futbolculara; "Boş boş konuşuyorsunuz. Sabahtan beri vır vır ediyorsunuz. İşinize bakın" demesiyle uçakta bulunan diğer kişilerinde ne olduğunu anlamadan bu tepkiye destek vermesiyle ortalığın karıştığı öğrenildi.



POLİS BİR KİŞİYİ UÇAKTAN İNDİRDİ



Uçakta karışıklığa sebep olan bir kişi pilot kabininin oraya giderek yumruk atmaya başladı. Kendini kaybeden şahsın polisler tarafından uçaktan indirildiği ve böylelikle ortamında güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle birlikte sakinleştirildiği öğrenildi.



HABER: ALİ BUDAK





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