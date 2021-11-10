Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına dört günlük iznin ardından başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.



Isınma ve yenileme çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.



Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Maxim, Tosca ve Caulker katılmadı.



Antrenmanı Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ile Başkan Yardımcısı Ahmet Fikret Kileci de takip etti.



Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına perşembe günü devam edecek.





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