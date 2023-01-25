Gaziantep FK'da Erol Bulut ile ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi sona erdi.Son haftalarda istediği sonuçları alamayan kulüp, Erol Bulut ile masaya oturdu ve görüşmede yollar ayrıldı.Erol Bulut ile yolların ayrıldığı kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanacak.Bu sezon ligde 19 maça çıkan Gaziantep FK, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Gaziantep FK, ligde topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörünün kısa sürede açıklanması bekleniyor. [