Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 22 puanla 7. sırada yer alıyor.
Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 21 gol atarken kalesinde 22 gole engel olamadı.
Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak!
Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|15
|11
|3
|1
|32
|11
|36
|2
|Fenerbahçe
|15
|9
|6
|0
|32
|14
|33
|3
|Trabzonspor
|14
|9
|4
|1
|25
|12
|31
|4
|Samsunspor
|15
|6
|7
|2
|22
|16
|25
|5
|Göztepe
|14
|7
|5
|2
|17
|7
|26
|6
|Beşiktaş
|14
|7
|3
|4
|24
|17
|24
|7
|Gaziantep FK
|14
|6
|4
|4
|21
|22
|22
|8
|Kocaelispor
|14
|5
|3
|6
|12
|15
|18
|9
|Başakşehir
|15
|4
|5
|6
|20
|17
|17
|10
|Alanyaspor
|14
|3
|7
|4
|14
|14
|16
|11
|Konyaspor
|15
|4
|4
|7
|20
|24
|16
|12
|Rizespor
|15
|3
|6
|6
|17
|23
|15
|13
|Gençlerbirliği
|15
|4
|2
|9
|15
|21
|14
|14
|Antalyaspor
|14
|4
|2
|8
|14
|25
|14
|15
|Kasımpaşa
|14
|3
|4
|7
|14
|21
|13
|16
|Eyüpspor
|15
|3
|3
|8
|10
|18
|13
|17
|Kayserispor
|15
|2
|7
|6
|15
|32
|13
|18
|Karagümrük
|15
|2
|2
|11
|13
|27
|8