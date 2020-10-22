Gaziantep FK beraberlik serisinden galibiyet serisine geçmek istiyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de çıktığı son 13 maçta 9 kez beraberliğe uzandı, tek mağlubiyeti engelleyemediği maç ise sezon başındaki Galatasaray mücadelesi oldu.



Bu sezon ligde ikinci yılını geçiren Gaziantep FK, lig geçmişindeki beraberlik oranlarıyla dikkati çekiyor. Geçen sezonu 46 puanla 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, lig maçlarının 13'ünde berabere kalarak, geçen sezonun en çok eşitliği bozamayan ekibi oldu.



Bu sezona Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep ekibi daha sonra ise adeta beraberliğe abone oldu. Gaziantep ekibi son 4 maçta da beraberlik elde etti.



Ligdeki son 13 maçında ise 9 kez berabere kalan Gaziantep temsilcisi, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.



Gaziantep Futbol Kulübü, 24 Ekim Cumartesi günü sahasında konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor'u yenerek, bu sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.



Bu sezon uzatmalar gollü



Gaziantep ekibinde bu sezon alınan 4 beraberliğin 3'ünde uzatma dakikaları gollü geçti.



Ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük maçında 90+5. dakikada rakibine engel olamayan Gaziantep FK, galibiyeti elinden kaçırdı.



Daha sonra 3. haftada Göztepe deplasmanındaki maçın uzatmalarında golü bularak maça ortak olan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta ise sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçın 93. dakikasında golü bularak hanesine 1 puanı yazdırdı.



"Patlama yapacağız"



Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, son 13 lig maçına bakıldığında sadece Galatasaray mağlubiyetinin önlerine çıktığını ifade etti.



Galatasaray'ın da ligin ilk haftasında çok üst düzey bir oyun sergilediğini anlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:



"Bu maç dışındaki maçlarda yenilmezlik serimiz devam ediyor. Transferin son haftasında 3 yeni oyuncu aldık. Bunların 3'ü de kariyerli ve kıymetli oyuncu. Söz konusu oyuncular takıma geç katıldıkları için geçen haftaki Antalya deplasmanında süre alabildiler. Kadromuzdaki bazı oyuncuların bir takım antrenman eksiklikleri var. Antrenman eksiklikleri gidince daha iyi olacaklardır. Bu da takıma yansıyacak."



"Aslında üzerimizde şanssızlıklar var." değerlendirmesinde bulunan Büyükekşi, şunları söyledi:



"Bu haftadan itibaren şansızlığı kırıp bir patlama yaptığımızda, sonuçlar da istediğimiz gibi olacak. Biz zaten iyi bir takımız. Bunu geçen sene ispat ettik. Aynı kadroyu büyük oranda koruduk, üzerine de 7-8 yeni transfer yaptık. Dolayısıyla daha güçlü bir kadromuz var. İnşallah bu hafta Konya maçıyla yeniden çıkışa geçeriz. Sonraki maçları da aynı şekilde beraberlik serisi yerine galibiyet serisiyle taçlandırırız. Bunu yapabilecek kalitede oyuncularımız var. Başarımızı tüm kamuoyuna göstereceğiz."



