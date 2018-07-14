  •  
    Atletico istedi, Freiburg fiyatını belirledi! Teklif
  •  
    Hazard gemileri yaktı! 'Gitmek istediğim yer...'
  •  
    Bu kez Süper Lig'in yeni takımına imzayı attı!
  •  
    "F.Bahçe'den Skrtel'i transfer etmek istiyor"
  •  
    Beşiktaş bombayı Bilic ile patlatacak! O plan..

Gattuso'ya şok dava! Kara para aklama...

Milan'ın teknik direktörü Gattuso hakkında kara para aklama suçu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gattuso'ya şok dava! Kara para aklama...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2018 23:58
Serie A ekibi Milan'ın teknik direktörlüğünü yapan Gennaro Gattuso hakkında sürpriz bir dava açıldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Gattuso'nun yüzde 35'ine sahip olduğu domuz çiftliğinde kara para akladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Şirketin 2014 yılında iflas etti ve Gattuso'nun 2011-2013 yılları arasında yüzde 35 hisseye sahip olduğu bilgisi verildi.

Şirketin 42 hissedarı olduğu ve bunların sekizinin tutuklandığı, yedisinin ev hapsinde olduğu belirtildi.

ÖNEMLİ ROL OYNAMADI

Gattuso'nun avukatı ise, "Gattuso, bu şirkette hiçbir zaman önemli bir rol oynamadı. Sadece belli bir hissesi vardı" açıklamasını yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için