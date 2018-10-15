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Garry Rodrigues giderse Lei Wu! Japonya'dan sonra Çin hamlesi

Garry Rodrigues'i ocak ayında satmayı planlayan Galatasaray, Yeşil Burunlu oyuncunun veliahtını Uzak Doğu'da buldu. SIPG forması giyen ve 24 maçta 23 gol atan Wu'nun Terim'in listesinde ilk sırada olduğu belirtildi

Kaynak: Güneş
Garry Rodrigues giderse Lei Wu! Japonya'dan sonra Çin hamlesi
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15 Ekim 2018 09:27
Bir yandan UEFA ile uğraşan Galatasaray, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor…

FFP nedeniyle oyuncu satmadan oyuncu alamayacak olan Galatasaray, transfer yapabilmek için bir yıldızını göndermek zorunda. Bu isimlerin başında ise Garry Rodrigues geliyor. Yıldız oyuncuyu Valencia, Villarreal ve Newcastle United, kadrosuna katmak istiyor.

Cim Bom, ocak ayında Garry'yi bu takımlardan birine satarsa yerini dolduracak ismi ise Çin'de buldu…

24 MAÇTA 23 GOL ATTI

Teknik direktör Fatih Terim'in Garry Rodrigues'in yerine düşündüğü oyuncu ise Çin'de fırtınalar estiren ve Vitor Pereira'nın takımında oynayan Lei Wu…

Nagatomo'yu kadrosuna katarak Japonya'da ününü arttıran Galatasaray, Wu'nun transferiyle de Çin piyasasına açılmayı planlıyor. Bu sezon çıktığı 24 maçta 23 gol, 9 asistlik performans sergileyen oyuncunun bonservisi 2 milyon euro…

Galatasaray, Garry'yi satarak hem forvet transferini halledecek hem de yıldız oyuncunun Çinli ile yerini dolduracak.

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