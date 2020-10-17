Galatasaray'ın Kenan Karaman planı!

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi ve gelecek yıl için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan milli futbolcunun transferi için çalışmalar başladı.



Adı yaz döneminde de Galatasaray ile anılan Kenan Karaman, sarı-kırmızılı takımın ilk hedefi olurken, Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek futbolcunun transferinin bitirilmesi için çalışmalara başlandığı ortaya çıktı



ALMANYA'DA OYNADI



Galatasaray'ın listesindeki Kenan Karaman kariyeri boyunca sadece Alman ekiplerinde forma giydi. Hoffenheim altyapısından Hannover 96'ya geçiş yapan ve ardından Fortuna Düsseldorf 'a transfer olan milli yıldız kariyerindeki 172 randevuda 41 kez gol sevinci yaşadı. Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son 4 maçında da görev yapan oyuncu bu süreçte toplam 276 dakika sahada kaldı.



