Galatasaray'dan Demba Ba açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, transfer konusunda resmi bir açıklama yaptı.
DEMBA BA İÇİN YALANLAMA
Yusuf Günay, basında çıkan "Galatasaray, Demba Ba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı" şeklinde haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.
Yusug Günay yaptığı paylaşımda "Sevgili Galatasaray'lılar profesyonel futbolcu Demba Ba'yı kiraladığımıza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
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DEMBA BA İÇİN YALANLAMA
Yusuf Günay, basında çıkan "Galatasaray, Demba Ba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı" şeklinde haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.
Yusug Günay yaptığı paylaşımda "Sevgili Galatasaray'lılar profesyonel futbolcu Demba Ba'yı kiraladığımıza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın