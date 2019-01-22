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Galatasaray'dan Demba Ba açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Demba Ba'nın kiralık olarak kadrosuna kattıkları yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan Demba Ba açıklaması!
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22 Ocak 2019 01:29
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, transfer konusunda resmi bir açıklama yaptı.

DEMBA BA İÇİN YALANLAMA

Yusuf Günay, basında çıkan "Galatasaray, Demba Ba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı" şeklinde haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.

Yusug Günay yaptığı paylaşımda "Sevgili Galatasaray'lılar profesyonel futbolcu Demba Ba'yı kiraladığımıza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.



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