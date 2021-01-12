Galatasaray'da Oğulcan kararı: Önce Tahkim, sonra FIFA

Galatasaray, Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan'la ilgili olumlu sonuç alamazsa FIFA'ya başvuracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Oğulcan kararı: Önce Tahkim, sonra FIFA
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12 Ocak 2021 09:38
Galatasaray, Oğulcan'a verilen ceza ile ilgili bütün hukuki yolları kullanacak.

Mehmet Aurelio'nun Fenerbahçe'den Real Betis'e, Bekir Ozan'ın Bursaspor'dan Gaziantepspor'a transferlerini örnek gösteren Cimbom, UÇK'nın Oğulcan kararı ile ilgili Tahkim Kurulu'na itiraz dilekçesini sundu.

Perşembe günü Tahkim'den Oğulcan hakkındaki kararın değişmesi yönünde beklenti var. G.Saray, buradan sonuç alamazsa FIFA'nın yolunu tutacak.



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