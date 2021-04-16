Galatasaray'da kılıçlar çekildi

MUSTAFA CENGİZ CEPHESİ

FATİH TERİM CEPHESİ

FUTBOLCULAR CEPHESİ

Başkan Mustafa Cengiz'in Donk ve diğer futbolcularla, hocası Fatih Terim'i hedef alan sözleri kulübü karıştırdı. Sarı kırmızılılarda cezası biten tecrübeli çalıştırıcının Göztepe maçı sonrası başkana yanıt vermesi bekleniyor. Cengiz'in GSTV'den sonra kendilerini yine hedef almasından rahatsız olan futbolcular da sessiz kalmayacak.G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in art arda yaptığı açıklamalar sarı kırmızılıları sarsmaya devam ediyor. Cengiz'in kulüp üyeleri ile bir araya geldiği ve 'Donk'un seks partilerinden bıktık' sözlerinin Milliyet Gazetesi'nde yer alması bardağı taşırdı. Şimdi G.Saray'da kelimenin tam anlamıyla bir savaş yaşanıyor. Bir yanda başkan Cengiz diğer yanda futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim. Başkan Mustafa Cengiz cephesinden başlayalım.1- Mustafa Cengiz önce "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıyor. Akşam parti sabah idman.." deyip oyuncuları hedef aldı. Cengiz sadece Donk'u değil "Hollandalılar Çetesi" diye tanımladığı 3 ismi eleştiriyordu. Hollanda doğumlu Ömer Bayram, Donk ve Babel.2- Cengiz, Fatih Terim'i de "Bir ABD'ye gidiyor bir Bodrum'a. Özel uçuşlarda, kulübün ücretsiz haklarını Terim ve ekibi kullanıyor" diyerek hedefe koydu. Bu sözler G.Saray Başkanı'nın hocası ve futbolcularına olan güvensizliğinin açık ve net ifadesiydi. Cengiz bu sert sözlerinin Terim'in oyuncuların kulağına gideceğinden emin, kılıcını çekmiş savaşı başlatmıştı. Dün akşam ise G.Saray iddialarla ilgili yalanlama yayınladı. Ancak bu açıklama tartışmaları da kafalardaki soru işaretlerini de tam olarak gidermedi.Başkan Mustafa Cengiz ile daha önce birkaç kez kriz yaşayan ama bu krize üstü kapalı sözlerle ifade eden Fatih Terim şu anda sessizliğini koruyor. Ancak tecrübeli teknik adam sonuna kadar futbolcuların arkasında. Onların Mustafa Cengiz için yapacağı hiçbir eyleminin önünü geçmedi. Futbolcuların Mustafa Cengiz'e karşı birlik ve beraberliklerini gösterdiği fotoğrafa girmedi ama onları bu eylemleri konusunda desteklediBaşkan Cengiz'in camiada sürekli üçüncü kişilere bu sözleri sarf ettiğinden haberdar olduğunu belirtip yakın çevresine "Artık bir değil, iki değil, üç değil. Şaşırmadım, şaşırmıyorum. Her hafta başka bir olay!" diyerek kritik bir maç öncesi bu konunun gündeme gelmesine tepki gösterdiği öğrenildi.Terim'in hafta sonunda oynanacak Göztepe karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa yapacağı açıklamada başkan Mustafa Cengiz'e ve yaşananlara yanıt vereceği ifade ediliyor.Futbolcular, başarısızlık nedeniyle başkan Cengiz'in kendilerini hedef almasından rahatsız... Özellikle son 1 ayda yaşanan 3 olay Florya'yı derinden sarstı. Belhanda'nın yönetime eleştirdiği için gönderilmesi takım içinde "Demek ki biz de yönetimi eleştirsek bu başımıza gelebilir" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Cengiz'in "Futbolcular haysiyet ve şereflerini sorgulamalılar" sözleri oyuncuları sinirlendirmiş o gün idmana çıkmama fikrini gündeme getirmişlerdi. Ama hem Arda hem Muslera hem de Abdurrahim Albayrak'ın çabaları böyle bir eylemin gerçekleşmesini önlemişti. Hatta oyuncular ortak bir bildiri yayınlayıp başkana karşı tepki koyacaklardı, Albayrak bunun da önüne geçti.Takımda rahatsızlığı dışa vuran oyunculardan ilki Onyekuru oldu. Onyekuru başkanın 'Seks partilerinden bıktık' dediği Donk'un soyunma odasında tişörtsüz hali ile gülerken fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Bu hamle ses getirip başkana bir gönderme olduğu konuşulurken. Onyekuru daha sonra bu fotoğrafı kaldırdı.Sonuç olarak Galatasaray'da gündemi sarsan seks, bilet, haysiyet ve şeref tartışması Göztepe maçından sonra çok daha büyük bir krize dönüşecek gibi. Ve bu kez bu ateşi kimse söndüremeyecek gibi duruyor.G.Saray, başkan Mustafa Cengiz'in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözlerle ilgili olarak açıklama yayınladı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada iddiaların hayal ürünü olduğu belirtilirken gerçek dayanağı olmayan bu haberi yapanlarla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi. Konunun muhatabı olduğu öne sürülen 1905 GSYİAD da resmi sitesinden yalanlama yayınladı