Galatasaray'da 2 kritik maç öncesi sakatlık şoku

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Başakşehir maçında sakatlandı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da 2 kritik maç öncesi sakatlık şoku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2020 20:24
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, sakatlık şoku yaşadı.

Sarı-kırmızılıların sol beki Marcelo Saracchi, 57. dakikada sakatlık geçirdi. Yapılan müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen Uruguaylı oyuncu kenara geldi ve Martin Linnes oyuna dahil oldu.

Önce Hajduk Split, sonra da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin son durumu, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için