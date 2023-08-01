Galatasaray Zalgiris maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray'ın kadrosu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Litvanya'nın Zalgiris takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler ikinci rövanş maçına çevrildi. Peki, Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Galatasaray'ın evinde Zalgiris karşısında çıkması beklenen 11 şu şekilde;Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, ZanioloSarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Cedric BakambuGalatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.Çarşamba günü saat 21:30'da Rams Park'ta oynanacak müsabakaD-Smart ve D-Smart GO'dan yayınlanacak.Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 500 ile 9 bin TL arasında değişiyor.Bilet satışları, 31 Temmuz Pazartesi günü GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup; 1 Ağustos Salı günü saat 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü.Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.Oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu.Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.