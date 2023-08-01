Haber Tarihi: 01 Ağustos 2023 13:16 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 13:16

Galatasaray Zalgiris maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray - Zalgiris maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları kapsamında Galatasaray Zalgiris'i konuk edecek. Galatasaray, 2-2'lik ilk maçın rövanşında, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Rams Park'ta ağırlayacak. Peki Galatasaray-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Galatasaray Zalgiris maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Litvanya'nın Zalgiris takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler ikinci rövanş maçına çevrildi. Peki, Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray'ın evinde Zalgiris karşısında çıkması beklenen 11 şu şekilde;

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

Galatasaray'ın kadrosu

Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.
Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.
Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.

Çarşamba günü saat 21:30'da Rams Park'ta oynanacak müsabaka
D-Smart ve D-Smart GO'dan yayınlanacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI


Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 500 ile 9 bin TL arasında değişiyor.

Bilet satışları, 31 Temmuz Pazartesi günü GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup; 1 Ağustos Salı günü saat 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.

İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR

Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü.

Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu.

Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.

 

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