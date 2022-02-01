Galatasaray vazgeçti; Amadou Diawara!

Süper Lig'de bu sezon küme düşme korkusu yaşayan Galatasaray, çözümü ara transferde arıyor. Aslan ilk olarak forvet hattını Bafetimbi Gomis ile güçlendirirken, kaleyi de Inaki Pena'ya emanet etti.



Orta saha transferi içinse Fiorentina'dan Pulgar'ı açıklaması beklenen Aslan'ın listesinde, Roma forması giyen Amadou Diawara da bulunuyordu.



TRANSFERDEN ÇEKİLDİLER



İtalyan basını, Diawara ile ilgilenen Valencia ve Galatasaray'ın bu transferden çekildiğini ve yıldız orta sahanın sezonu Roma'da tamamlayacağını yazdı.



