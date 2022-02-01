Galatasaray vazgeçti; Amadou Diawara!

Galatasaray, Fiorentina'lı Pulgar ile ilgilenirken İtalyan basını Galatasaray'ın Amadou Diawara transferinden çekildiğini duyurdu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray vazgeçti; Amadou Diawara!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2022 10:21
Süper Lig'de bu sezon küme düşme korkusu yaşayan Galatasaray, çözümü ara transferde arıyor. Aslan ilk olarak forvet hattını Bafetimbi Gomis ile güçlendirirken, kaleyi de Inaki Pena'ya emanet etti.

Orta saha transferi içinse Fiorentina'dan Pulgar'ı açıklaması beklenen Aslan'ın listesinde, Roma forması giyen Amadou Diawara da bulunuyordu.

TRANSFERDEN ÇEKİLDİLER

İtalyan basını, Diawara ile ilgilenen Valencia ve Galatasaray'ın bu transferden çekildiğini ve yıldız orta sahanın sezonu Roma'da tamamlayacağını yazdı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.