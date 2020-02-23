Galatasaray taraftarlarının karşısına hoparlör kondu!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Galatasaray'da sarı - kırmızılı taraftarlar, önlerinde hoparlörle karşılaştı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray taraftarlarının karşısına hoparlör kondu!
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23 Şubat 2020 18:14
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kadıköy'deki buluşmasında Galatasaray tribünlerinin önüne hoparlör konuldu.

Sarı - kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu hamlesine sosyal medyadan sert bir tepki gösterdi.

MUSTAFA CENGİZ, "YAPMAYIN" DEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hafta içi gerçekleştirdiği basın toplantısında bu konuya değinmişti.

Cengiz, "Benim için karşılanmak önemli değil, 2 yıldır orada karşılandığımı hatırlamıyorum. Ben, oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum. Önemli olan taraftarımın nasıl karşılanacağı. Siz bizim taraftarımızın bulunduğu bölgeye yüksek sesli hoparlör verdikten sonra isterseniz beni altın tahtta oturtun." ifadelerini kullanmıştı.

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