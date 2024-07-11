Haber Tarihi: 11 Temmuz 2024 15:16 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 15:16

Galatasaray Süper Lig fikstürü 2024-2025

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda oynayacağı maçlar fikstür çekimi ile belli oldu. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak derbi maçları 5,6,10,11,15 ve 16 haftalarda oynanacak. Galatasaray taraftarları ise takımlarının maç fikstürüne ulaşmaya çalışıyor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak. Peki Galatasaray Süper Lig'de ilk maçını kimle oynayacak? İşte, 2024-2025 Galatasaray fikstürü…

Galatasaray Süper Lig fikstürü 2024-2025
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Okan Buruk yönetimindeki son şampiyon Galatasaray'ın yeni sezon fikstürü belli oldu. 2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Yeni sezonda ilk hafta oynanacak maçlar belli oldu. Galatasaray ilk derbisini 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak. Peki Galatasaray hangi hafta kiminle karşılaşacak? İşte, Galatasaray 2024-2025 maç fikstürü…

GALATASARAY 2024-2025 FİKSTÜRÜ

Galatasaray yeni sezonda ilk maçını Hatayspor karşısında oynayacak. Sarı-kırmızılar derbi mücadelesinde ise 6. hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde;1. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor

2. Hafta: Konyaspor- Galatasaray

3. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK

4. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor

6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

8. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

9. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta: BAY

12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor

13. Hafta: Bodrum FK - Galatasaray

14. Hafta: Galatasaray - Eyüpspor

15. Hafta: Sivasspor - Galatasaray

16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

17. Hafta: Kayserispor - Galatasaray

18. Hafta: Galatasaray - Göztepe
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