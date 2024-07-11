Galatasaray Süper Lig fikstürü 2024-2025

Okan Buruk yönetimindeki son şampiyon Galatasaray'ın yeni sezon fikstürü belli oldu. 2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Yeni sezonda ilk hafta oynanacak maçlar belli oldu. Galatasaray ilk derbisini 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak. Peki Galatasaray hangi hafta kiminle karşılaşacak? İşte, Galatasaray 2024-2025 maç fikstürü…
GALATASARAY 2024-2025 FİKSTÜRÜ
Galatasaray yeni sezonda ilk maçını Hatayspor karşısında oynayacak. Sarı-kırmızılar derbi mücadelesinde ise 6. hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde;1. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor
2. Hafta: Konyaspor- Galatasaray
3. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK
4. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray
5. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor
6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa
8. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
9. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray
10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta: BAY
12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor
13. Hafta: Bodrum FK - Galatasaray
14. Hafta: Galatasaray - Eyüpspor
15. Hafta: Sivasspor - Galatasaray
16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
17. Hafta: Kayserispor - Galatasaray
18. Hafta: Galatasaray - Göztepe
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