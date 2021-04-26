Galatasaray sol bek için prensipte anlaştı

Leeds United'la sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sol bek Ezgjan Alioski'nin, Mart ayında Cim Bom'la sözleşme imzaladığı yazıldı. Haberde Makedon sol bekin önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği vurgulandı.

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Galatasaray sol bek için prensipte anlaştı
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26 Nisan 2021 10:58
Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Alman ekibiyle yapılan bonservis pazarlıklarında bir sonuca ulaşamayan ve istenen 5 milyon Euro'ya çıkmayan Cim Bom transfer arayışına girmişti. İngiliz ekibi Leeds United'la kontrat yenilemeyen Ezgjan Alioski aylar önce gündeme gelirken, Footbal İnsider adlı internet sitesi de flaş bir iddia ortaya attı.

MART'TA İMZALADI İDDİASI

Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın, 29 yaşındaki sol bekle Mart ayında prensipte imzaların atıldığı öne sürüldü. Makedon sol bekin önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyeceği belirtildi. Bilindiği üzere tecrübeli oyuncunun ismi ülkemizden Trabzonspor'la da anılıyordu.

Öte yandan sarı kırmızılıların Patrick van Aanholt ile de ilgilendiği belirtiliyor. Yeni sezonda sol beke en az 1 takviye yapacak olan Galatasaray transfer için son kararını verecek.

29 yaşındaki Ezgjan Alioski, Leeds United'da çıktığı 166 karşılaşmada 22 gol atarken 17 de asist yapma başarısı gösterdi.

 

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