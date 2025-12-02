Galatasaray, Porto karşısında tur için sahada

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında çarşamba Portekiz'in Porto takımını konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Mücadeleyi İtalyan Mauro Carlo Goitre ve Fin Marko Oravainen hakem ikilisi yönetecek.
İlk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Galatasaray Daikin, her türlü galibiyetin yanı sıra en az 2 set alması halinde bir üst tura yükselecek.
