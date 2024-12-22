Galatasaray penaltı kazandı; işte o pozisyon

Galatasaray, Kayserispor maçının 2. dakikasında penaltı kazandı.
Hakem Mehmet Türkmen, sarı kırmızılıların atağında Jakobs'un ortasında Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti. VAR hakemi Bülent Birincioğlu, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından penaltının kullanılmasını istedi.
Topun başına geçen Victor Osimhen, 4. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi.
Hakem Mehmet Türkmen, sarı kırmızılıların atağında Jakobs'un ortasında Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti. VAR hakemi Bülent Birincioğlu, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından penaltının kullanılmasını istedi.
Topun başına geçen Victor Osimhen, 4. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi.