Galatasaray penaltı kazandı; işte o pozisyon

Galatasaray, Kayserispor maçının 2. dakikasında penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray penaltı kazandı; işte o pozisyon
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22 Aralık 2024 16:08
Son güncelleme 22 Aralık 2024 16:09
Galatasaray, Kayserispor maçının 2. dakikasında penaltı kazandı.

Hakem Mehmet Türkmen, sarı kırmızılıların atağında Jakobs'un ortasında Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti. VAR hakemi Bülent Birincioğlu, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından penaltının kullanılmasını istedi.

Topun başına geçen Victor Osimhen, 4. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi.

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