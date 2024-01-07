Galatasaray Konyaspor maç özeti izle (3-0)

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'ın ilk golünü 63. dakikada eski Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı kaydetti. İkinci golü 90. dakikada Wilfried Zaha kaydetti. Skoru belirleyen gol 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.Konyaspor'u ağırladığı 23 maçta hiç yenilmeyen ve 19. galibiyetini alan Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini ise 26 maça çıkardı.Tek gollü galibiyetin ardından Galatasaray, puanını 47'ye yükseltti ve ilk sıradaki Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Konyaspor ise 2 maçın ardından yenildi ve 18 puanda kaldı.Galatasaray, perşembe günü Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor ise çarşamba günü Fenerbahçe deplasmanında mücadele edecek.Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan resmi müsabakanın ilk 11'ine göre zorunlu 4 değişikliğe gitti. Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu ilk 11'i ile çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş yer aldı.Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Mauro Icardi'den sakatlığı, Sacha Boey ve Lucas Torreira'dan sarı kart cezaları, Hakim Ziyech'ten ise Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fas Milli Takımı'na gitmesi nedeniyle yararlanamadı. Buruk, Boey'un yerine sağ bekte Kaan Ayhan'a görev verdi. Orta sahanın ortasında Ndombele, sağ kanatta Zaha ve santrforda Halil Dervişoğlu görev yaptı. Ev sahibi takımda, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sakatlıkları, Cedric Bakambu ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almadı.Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesindeki futbolcularının yaş ortalaması 20 oldu. Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuları nedeniyle 7 eksiği bulunan Galatasaray, maç kadrosunda birçok gence de yer verdi. Galatasaray'ın yedek kulübesinde 32 yaşındaki Günay, 23 yaşındaki Tete, 20 yaşındaki Kazımcan, 19 yaşındaki Eyüp ile Hamza, 18 yaşındaki Baran, Ali Yeşilyurt ve Ali Turap Bülbül, 17 yaşındaki Gökdeniz ve Efe görev bekledi. Bu futbolcuların yaş ortalaması ise 20 olarak gerçekleşti.Galatasaray'ın yeni transferlerinden Halil Dervişoğlu, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta forma giyen 24 yaşındaki santrfor, tümüne yedeklerden dahil oldu. Halil, Mauro Icardi'nin sakatlandığı, Bakambu'nun da milli takımda olduğu haftada 11'de kendisine yer buldu.Sarı-kırmızılı ekibin Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, 5 resmi karşılaşmadan sonra 11'e girdi.Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapılan maça ilk 11'de başlayan Ndombele, 5 resmi müsabakanın ardından ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon transferi gerçekleşmesinden sonra ilk kez bir maçta forma giymedi.Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Icardi'nin bonservisi temmuz ayının sonunda alındı.Kadroya dahil edildikten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris maçında statü gereği forma giyemeyen Icardi, sonrasındaki 27 karşılaşmada da sahaya çıktı. Çıktığı 27 resmi müsabakada 17 kez fileleri havalandıran Icardi, ilk kez bir maça çıkmadı.Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre oynamamasına karar verilmişti.Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol sol bek Angelino'yu yine kadroya almadı.Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de son 2 haftada yaptığı VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde de 21 kişi arasına giremedi. Konyaspor maçıyla Angelino'nun üst üste forma giymediği Süper Lig müsabaka sayısı 8'e yükseldi.Angelino, bu süreçte sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmada süre aldı.Konyaspor'un 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında Galatasaray'a karşı mücadele etti.Konyaspor'da bu sezon yapılan 17 maçın tamamında kaleyi koruyan Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Galatasaray müsabakasının kadrosuna alınmadı. İstanbul deplasmanında maça 18 yaşındaki Deniz Ertaş ilk 11'de başladı.Alt yaş milli takımlarda da forma giyen Deniz, ilk Süper Lig maçına çıktı.Mücadeleye Galatasaray daha istekli ve erken dakikalarda gol bulma arzusuyla başladı. Henüz ilk dakikalarda oyunu Konyaspor yarı alanına yığan Galatasaray, üst üste şutlarla Konyaspor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz'i zorlamaya başladı.Konyaspor zaman zaman hızlı ataklarla Galatasaray savunmasını zorlamaya çalışsa da pozisyon bulamadı.Hücum oyuncuları Zaha, Kerem ve Mertens ile Konyaspor kalesinde etkili olan Galatasaray, duran toplarda da Kerem Demirbay, Abdulkerim ve Nelsson ile gol aradı ancak bir türlü fileleri havalandıramadı.Galatasaray, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Ancak, Konyaspor ikinci yarıda daha etkili kontrataklar düzenledi. Özellikle 56. dakikada Nelson Oliveira ve Louka Prip'in üst üste vuruşlarında Fernando Muslera, golü engellemeyi başardı.Galatasaray, 63. dakikada aradığı golü buldu.Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, altıpas önünden gelişine yaptığı şık voleyle topu Deniz Ertaş'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Golden sonra Konyaspor, daha çok oyuncuyla atak yapmaya çalıştı ancak Galatasaray, oyunun kontrolünü kaybetmedi. Victor Nelsson'un bir kafa vuruşu da direkten döndü ve Galatasaray farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı.Maçın son bölümünde Barış Alper Yılmaz, Nelson Oliveira'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.90. dakikada Kaan Ayhan'ın çok uzaklardan çektiği sert şut kaleci Deniz'den döndü ve bu şutu iyi takip eden Wilfried Zaha'nın vuruşu ağlarla buluştu.90+3. dakikada Eyüp Aydın'ın asistinde Abdülkerim Bardakcı kafa golü skoru belirledi.Galatasaray, kalan bölümde hata yapmadı ve 3-0 kazanarak ilk sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitlemeyi başardı.10. dakikada Mertens, sağdan paslaşarak kullandığı korner sonrası ceza sahası içine orta açtı. Nelsson'un kafa vuruşunda top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında Kerem Aktürkoğlu altıpas çizgisi önünde topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.17. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, topa bekletmeden vuruş yaptı. Meşin yuvarlak, üstten auta gitti.20. dakikada Zaha, Ndombele'nin pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıya rağmen çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.27. dakikada Kerem Demirbay, sağ çaprazdan kullandığı frikikte topa çok sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş, kaleye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahası içinde bekleyen Mertens'e meşin yuvarlağı aktardı. Mertens'in şutu sonrası genç kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.