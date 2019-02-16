Kasımpaşa'daki maçlar

En farklı skorlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 17 Şubat Pazar akşamı 30. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında geride kalan 29 lig maçından 18'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.Galatasaray'ın 58 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 4-1 kazandı.İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 8 kez karşı karşıya geldi.Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 11 gole, sarı-kırmızılılar 16 golle yanıt verdi.Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.