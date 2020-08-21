Galatasaray için Jozwiak'a onay, Moder'e ret!

"POLONYA'DA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

'ın transferdeki iki hedefiveile ilgiliTeknik Direktörü'dan sıcak bir açıklama geldi.Zuraw, Jozwiak'ın takımdan ayrılacağını söylerken, Moder'in ise gönderilmeyeceğini ifade etti.Polonya basınına röportaj veren teknik adam, "ve Robert Gumny" ifadelerini kullandı.Kamil Jozwiak, geçen sezonu 35 lig maçında 8 gol 4 asistle geçirdi. Her iki kanatta da görev yapabilen, özellikle sürati, tekniği ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken genç oyuncunun peşinde Premier Lig'den de takımların olduğu konuşuluyor.Jakub Moder de takımının yeni sezon açılışında açıklamada bulundu.21 yaşındaki Polonyalı futbolcu, "Takım olarak çok uyumluyuz ve geçen sezon da tam olarak böyleydik. Tüm takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Hayalim Polonya Şampiyonluğu yaşamak Polonya Kupası'nı kazanmak. Atmosferimiz harika, birlikte iyi çalışıyoruz ve sanırım artık ligde de aynı hedefte olacağız" sözlerini kullanarak açıkça takımdan ayrılmayacağına yönelik izlenim verdi.1999 doğumlu Moder, orta sahanın ortasında hem ofansif hem de defansif oynayabiliyor.