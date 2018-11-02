Warning: mysql_connect(): Connection timed out in /home/superspo/new_sx/_inc/dbcon.inc on line 37

Warning: mysql_set_charset() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/superspo/new_sx/_inc/dbcon.inc on line 45
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Yıldırım tesadüf
  •  
    Ali Koç'un derbi öncesi pişmanlığı! "Comolli..."
  •  
    Terim'in derbi formülü Fenerbahçe'li BİR isim...
  •  
    Koeman'ın derbi hedefi, "Kazan, birinci adam ol"
  •  
    Alex de Souza'dan çok anlamlı derbi paylaşımı!
  •  
    G.Saray, 18'lik Mısırlı yeteneği transfer etti!

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Yıldırım tesadüf

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç bir tesadüf yaşandı. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç'un 16.092 oyuna karşılık 4.644 oy alarak 20 yıllık başkanlık koltuğunu devreden Yıldırım'ın, doğum günü olduğu belli oldu.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Yıldırım tesadüf
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 10:15
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum günü, ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi.

Aziz Yıldırım'ın 66. yaş günü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu güne denk geldi. Twitter'da ilgili konu başlığı TT sıralamasına girdi.

2 Kasım 1952, Ergani doğumlu Yıldırım, 20 yıldır Fenerbahçe başkanlığı görevini üstleniyordu. Tecrübeli isim, Haziran ayında yapılan seçimlerde koltuğu Ali Koç'a bırakmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için