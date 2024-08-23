Galatasaray'dan Rafa Silva için açıklama

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva için açıklamalarda bulundu.Sabah'ın haberine göre; "Galatasaray'ın Rafa Silva'ya bu sezon ilgisi oldu mu?" sorusuna yanıt veren İbrahim Hatipoğlu, şu yanıtı verdi;
"Biz yönetime geldiğimizde hiçbir transfer bitmek üzere değildi. Rafa Silva'nın yerinde Mertens ile sözleşme imzaladık. Rafa Silva da satılık oyuncu konumundaydı ama hiç ilgimiz olmadı. Farklı iddialar da gündeme geldi fakat doğru değil."
BEŞİKTAŞ'TA 3 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 31 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan Portekizli futbolcu, siyah-beyazlılarda çıktığı 4 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.