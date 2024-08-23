Galatasaray'dan Rafa Silva için açıklama

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva için açıklamalarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre; "Galatasaray'ın Rafa Silva'ya bu sezon ilgisi oldu mu?" sorusuna yanıt veren İbrahim Hatipoğlu, şu yanıtı verdi;Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 31 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan Portekizli futbolcu, siyah-beyazlılarda çıktığı 4 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.