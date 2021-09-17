Galatasaray'dan ilk 45'te Lazio maçının hakemine büyük tepki

Galatasaray - Lazio maçının hakemi Matej Jug, ilk 45 dakikada verdiği kararlarla büyük tepki çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan ilk 45'te Lazio maçının hakemine büyük tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2021 09:09
Galatasaray - Lazio maçının Slovenyalı hakemi Matej Jug, ilk 45 dakika boyunca verdiği kararla taraftarın ve teknik heyetin tepkisini çekti.

İlk yarı içerisinde Lazio'lu futbolcuların eline çarpan 2 pozisyonda da oyunu devam ettiren Matej Jug, Cicaldau'ya yapılan net faul pozisyonunu da es geçti.

Cicaldau'nun sağ ayak bileğine basılan pozisyonda oyunu devam ettiren deneyimli hakem, Fatih Terim ve tribünlerden sert tepki aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında maçın hakemi bir kez daha skandal bir karar verdi

Sloven hakem Lazio futbolcusu Akpro'yu ikinci sarı kartı gösteremedi. Akpro,sarı kartı varken Marcao'ya sert bir faul yapmıştı. Lazio hocası, Sarri pozisyonun hemen ardından oyuncusunu kenara aldı.

Galatasaray, Matej Jug'un kararlarıyla damga vurduğu Lazio maçını Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.