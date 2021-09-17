Galatasaray'dan ilk 45'te Lazio maçının hakemine büyük tepki

Galatasaray - Lazio maçının Slovenyalı hakemi Matej Jug, ilk 45 dakika boyunca verdiği kararla taraftarın ve teknik heyetin tepkisini çekti.



İlk yarı içerisinde Lazio'lu futbolcuların eline çarpan 2 pozisyonda da oyunu devam ettiren Matej Jug, Cicaldau'ya yapılan net faul pozisyonunu da es geçti.



Cicaldau'nun sağ ayak bileğine basılan pozisyonda oyunu devam ettiren deneyimli hakem, Fatih Terim ve tribünlerden sert tepki aldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında maçın hakemi bir kez daha skandal bir karar verdi



Sloven hakem Lazio futbolcusu Akpro'yu ikinci sarı kartı gösteremedi. Akpro,sarı kartı varken Marcao'ya sert bir faul yapmıştı. Lazio hocası, Sarri pozisyonun hemen ardından oyuncusunu kenara aldı.



Galatasaray, Matej Jug'un kararlarıyla damga vurduğu Lazio maçını Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.



