Galatasaray'da Torrent'e Diawara önerisi

Orta alana 6 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da yeniden Amadou Diawara sesleri yükseliyor.



Fatih Terim döneminde de transfer listesinde yer alan Gineli yıldızın yönetim tarafından Torrent'e önerildiği öğrenildi. İspanyol hocanın raporuna göre harekete geçileceği belirlendi.



Roma'nın yolları ayırma kararı verdiği Diawara'nın adı Valencia ile de anılıyor. İtalyan basınına göre Valencia ile Roma arasında görüşmeler sürüyor. Galatasaray, Torrent'in raporunun olumlu olması durumunda transfer yarışına katılacak.







