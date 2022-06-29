Galatasaray'da rota Ada'ya döndü: Nampalys Mendy

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk'un en büyük hedefi güçlü bir orta saha oluşturmak...
Sarı-kırmızılılarda Taylan, Cicaldau ve Berkan'ın geçen sezon beklentilerin altında kaldı. Bu nedenle o bölge için geniş bir liste oluşturuldu.
Ndombele, İdrissa Gueye, Morgan Sanson, William Carvalho gibi isimler listede bulunuyor. Geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Senegalli futbolcu Nampalys Mendy de adaylar arasına dahil edildi.
AYRILMAK İSTİYOR
Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan oyuncunun, Leicester City'de hocasıyla problem yaşadığı ve ayrılmak istediği belirtildi. Ayrıca bir yıllık sözleşmesi bulunan futbolcunun, "Bonservisimi bedelsiz alabilirim" demesi de Galatasaray tarafından oldukça cazip bulundu.
ÜCRETİ BELLİ
Nampalys Mendy, geride kalan sezonda sadece 18 maçta forma giyebildi.
Nampalys Mendy, Senegal'in Afrika Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. Mendy'nin imza atmak için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro ücret talep ettiği belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda Taylan, Cicaldau ve Berkan'ın geçen sezon beklentilerin altında kaldı. Bu nedenle o bölge için geniş bir liste oluşturuldu.
Ndombele, İdrissa Gueye, Morgan Sanson, William Carvalho gibi isimler listede bulunuyor. Geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Senegalli futbolcu Nampalys Mendy de adaylar arasına dahil edildi.
AYRILMAK İSTİYOR
Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan oyuncunun, Leicester City'de hocasıyla problem yaşadığı ve ayrılmak istediği belirtildi. Ayrıca bir yıllık sözleşmesi bulunan futbolcunun, "Bonservisimi bedelsiz alabilirim" demesi de Galatasaray tarafından oldukça cazip bulundu.
ÜCRETİ BELLİ
Nampalys Mendy, geride kalan sezonda sadece 18 maçta forma giyebildi.
Nampalys Mendy, Senegal'in Afrika Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. Mendy'nin imza atmak için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro ücret talep ettiği belirtildi.
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