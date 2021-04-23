Galatasaray'da parola kayıpsız 18 puan

Bitime 6 hafta kala liderin 6 puan gerisine düşen Galatasaray'ın pes etmeye niyeti yok. Teknik heyet ve futbolcular kalan maçların tamamını kazanmak için savaşma sözü verdi.

Haber; Fotomaç
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Galatasaray'da parola kayıpsız 18 puan
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23 Nisan 2021 13:31
Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u yenerek farkı eritmek isteyen Galatasaray, rakibini geçemese de son anda gelen 1 puanla umudunu korudu. Teknik Direktör Fatih Terim ile futbolcular galibiyetin gelmemesine üzülse de 90+6'da alınan beraberlikle teselli buldu.

Sarı-kırmızılılar kalan 6 haftada lider Beşiktaş ile içeride oynayacakları maçı da hesaba katarak şampiyonluk ümitlerini taze tutmayı sürdürüyor. Şampiyonluk yarışındaki diğer rakiplerin de zor maçları olduğu ve puan kaybetmelerinin sürpriz olmayacağı görüşünde birleşildi.

ANTALYA'DA FORMAT ATACAK

Bireysel hataların futbolcuları kötü etkilediğini söyleyen Fatih Terim, Antalya kampında takıma psikolojik açıdan format atacak. Şampiyonluk inancını yeniden aşılamaya çalışacak teknik heyet, 2018-2019 sezonunda yaşanılanları tekrar hatırlatacak. Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonda bitime 6 hafta kala lider Başakşehir'in 5 puan gerisine düşmüştü. Ancak alınan seri galibiyetler sonrası Başakşehir'in de Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1 mağlup edilmesiyle sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaşmıştı.



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