Galatasaray'da Osimhen geçen sezon 8 günde dönmüştü

Galatasaray sağlık ekibi, güçlü kas yapısı sayesinde Osimhen'in kısa sürede sahalara dönmesini hedefliyor.

Galatasaray'da Osimhen geçen sezon 8 günde dönmüştü
Galatasaray, Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in MR sonuçlarını açıkladı.
 
Buna göre 26 yaşındaki oyuncunun sol arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi.
 
Osimhen, Gençlerbirliği maçında kesin oynamayacak. Union SG ve Fenerbahçe maçlarındaki durumuna tedavisinin gidişatına göre karar verilecek.
 
GEÇEN SEZON 8 GÜNDE DÖNMÜŞTÜ
 
Yıldız oyuncu geçen sezon 8 Aralık 2024'te bu defa sağ arka adalesinden aynı sorunu yaşamıştı. 8 gün sonra oynanan Antalyaspor maçının 75. dakikasında oyuna dahil olmuştu.
 
Bir sonraki hafta da 11'de sahaya çıkmıştı. Sağlık heyeti güçlü kas grubuna sahip olan Osimhen'in yine kısa sürede dönmesini planlıyor.
