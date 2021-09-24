Galatasaray'da Omar geri döndü!

Galatasaray'da bu sezonun ilk yarısında da forma giyemeyecek olan Omar Elabdellaoui için bilgilendirme mesajı paylaşıldı

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Omar geri döndü!
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24 Eylül 2021 14:15
Galatasaray'da bu sezonun ilk yarısında da forma giyemeyecek olan Omar Elabdellaoui, Florya'ya geri döndü.

Sarı kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ABD'de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, bugün atletik performans ekibimiz ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. "




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