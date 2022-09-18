Galatasaray'da Leo Dubois mutluluğu

Konyaspor maçında Galatasaray adına en önemli kazanımlardan birisi Leo Dubois oldu.



Van Aanholt'un görev yaptığı sol bekteki performansı, sezon başından beri eleştiriliyordu. Galatasaray'ın galibiyet golünü yaratan isim olan Leo Dubois, Van Aanholt'tun yerine oyuna girdikten sonra bu bölgede daha iyi işler yapabileceğini gösterdi.



Sacha Boey yeşil-beyazlılar karşısında sağ bekte son derece etkili bir görüntü çizerken, Dubois doğal mevkisi olan bu bölge yerine sol beke Hollandalı futbolcunun yerine oyuna girdi. Bu sayede Cim-Bom'da iki kanat da etkili çalıştı. Ceza sahasına gönderdiği topla galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Dubois bu mevkide sezonun kalanı için umut verdi.



Leo Dubois aslen sağ bek oyuncusu olsa da, geçmişte sol bek olarak bir çok maçta görev aldı. Lyon formasıyla dört, Nantes formasıyla ise dokuz karşılaşmada sol bek olarak görev yaptı.



Galatasaray'da sağ bekte Boey, sol bekte de Dubois'nin başarısı sonrası kulübün sosyal medya hesaplarından da özel bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, Boey-Dubois ikilisinin fotoğrafını yayınlayarak, "Sağı solu kes" mesajını kullandı.







