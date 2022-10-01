Zirve hesapları yapan teknik direktör Okan Buruk, zorlu Adana Demirspor maçı öncesinde başkan Dursun Özbek'le görüştü. Toplantı sonucunda Galatasaray'da bu sezon ilk kez oyuncuların galibiyet halinde primle ödüllendirilmesine karar verildi.



Sarı kırmızılı yönetim, Adana Demirspor'u yenmeleri halinde TFF'den gelecek 2.3 milyon TL ödüle dokunmayacak ve bu paranın tamamını takıma dağıtacak.



TEKNİK HEYET İSTEDİ



Teknik heyet, liderliğe özel prim koydurarak oyuncuların motivasyonunu üst seviyeye çekti. Ligde daha önce lider iki takımla karşılaşan Galatasaray, Gaziantep FK ve Konyaspor'u yenerek rakiplerini zirveden indirmişti. 16 puanla 2. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, averajıyla önünde lider olan Adana Demirspor'u yenerse 8. haftayı zirvede tamamlayacak.





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