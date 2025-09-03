Galatasaray'da Efe Akman'ın transferi sonra kriz!

Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı. 4 yıllık sözleşme imzalayan Efe Akman, Galatasaray'a veda etti.



20 DAKİKA SAHADA KALDI



19 yaşındaki oyuncu altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 2 sezon forma giyen Efe Akman 5 kez formayı terletirken sadece 20 dakika sahada kaldı.

İddiaya göre; Efe Akman'ın sözleşmesinde 7 maç oynamazsa 500 bin Euro'ya serbest kalır maddesi vardı. Andorra'ya transferi bu madde kullanılarak gerçekleşti.19 yaşındaki oyuncunun bu maddeyle ayrılmasına sinirlenen Galatasaray yönetimi Ayhan Akman'la yolları ayırma kararı aldı.Beklentilerin yüksek olduğu Efe Akman için çıkış maddesinin kullanılması yönetimde kriz yarattı. Ayhan Akman Galatasaray'da futbol direktörü olarak görev yapıyordu.