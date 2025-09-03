Galatasaray'da Efe Akman'ın transferi sonra kriz!

Galatasaray'dan İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra'ya transfer olan Efe Akman'ın 7 maç oynamazsa 500 bin Euro'ya serbest kalır maddesi kullanılınca yönetim babası Ayhan Akman ile yolları ayırma kararı aldı.

calendar 03 Eylül 2025 11:12
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Efe Akman'ın transferi sonra kriz!
Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı. 4 yıllık sözleşme imzalayan Efe Akman, Galatasaray'a veda etti.

20 DAKİKA SAHADA KALDI 

19 yaşındaki oyuncu altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 2 sezon forma giyen Efe Akman 5 kez formayı terletirken sadece 20 dakika sahada kaldı. 



500 BİN EURO'YA GİTTİ

İddiaya göre; Efe Akman'ın sözleşmesinde 7 maç oynamazsa 500 bin Euro'ya serbest kalır maddesi vardı. Andorra'ya transferi bu madde kullanılarak gerçekleşti.

AYHAN AKMAN İLE YOLLAR AYRILDI

19 yaşındaki oyuncunun bu maddeyle ayrılmasına sinirlenen Galatasaray yönetimi Ayhan Akman'la yolları ayırma kararı aldı.

FUTBOL DİREKTÖRÜ OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Beklentilerin yüksek olduğu Efe Akman için çıkış maddesinin kullanılması yönetimde kriz yarattı. Ayhan Akman Galatasaray'da futbol direktörü olarak görev yapıyordu. 

