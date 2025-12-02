Galatasaray'da Arda Ünyay tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.
Mücadelenin son dakikalarında kalesinde golü gören sarı-kırmızılılar Kadıköy'den kritik bir galibiyeti kaçırdı.
Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada golün sorumlusu olarak Arda Ünyay'ı ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Genç oyuncuyu bu maçta almak hataydı, puan kaybının sorumlusu Arda" yorumlarını yaptı.
Mücadelenin son dakikalarında kalesinde golü gören sarı-kırmızılılar Kadıköy'den kritik bir galibiyeti kaçırdı.
Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada golün sorumlusu olarak Arda Ünyay'ı ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Genç oyuncuyu bu maçta almak hataydı, puan kaybının sorumlusu Arda" yorumlarını yaptı.