Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman hangi kanalda? | GS-BJK derbisi saat kaçta başlıyor?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç, iki takımın ezeli rekabetinde önemli bir dönüm noktası olacak. Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son iki maçı kazanarak rakibi karşısında bir seri yakaladı ve bu seriyi üç maça çıkarmayı hedefliyor. Beşiktaş ise Galatasaray deplasmanında son yedi Süper Lig maçında galip gelemedi; bu maçlarda 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Her iki takım da bu sezon yenilgisiz ilerliyor ve ligde en az süre skor dezavantajı yaşayan ekipler arasında bulunuyor.

Peki, oldukça çekişmeli geçmesi beklenen Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, derbi mücadelesi hakkında detaylar:

CANLI GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI TIKLA

Sezon Takımlar Sonuç 2016-2017 Beşiktaş-Galatasaray 2-2 2017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-0 2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 2019-2020 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 2020-2021 Beşiktaş-Galatasaray 2-0 2021-2022 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 2022-2023 Beşiktaş-Galatasaray 3-1

28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak dev derbiyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. Maçın orta hakemi olarak Arda Kardeşler atanırken, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Derbi öncesi, sırasında ve sonrasındaki tüm gelişmeler anbean Sporx.com, Sporx telefon uygulaması ve Sporx sosyal medya hesaplarından aktarılacak.Yeni sezonda Süper Lig heyecanı beIN Sports ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de Pazartesi günü programda iki karşılaşma bulunurken Galatasaray - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Derbi dünyanın birçok ülkesinden futbolseverlere buluşacak. FGalatasaray - Beşiktaş mücadelesi Fransa, Amerika, Kanada, İspanya, Portekiz, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Arnavutluk gibi ülkelerden canlı yayınlanacak.Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.Derbi öncesinde ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, rakibi Beşiktaş ile birlikte ligin iki namağlup takımından biri olarak göze çarpıyor. Bu sezon güçlü savunmasının yanına golcü bir kimlik de ekleyen Galatasaray, 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alırken, bu süreçte 27 gol atıp 8 gol yedi.-Galatasaray'ın dünya çapında olarak kabul edilebilecek hücum hattında Mauro Icardi ve Victor Osimhen, sezonun bu bölümünde form yakalamış durumdalar. Sezona kısmen yavaş giren Icardi, son maçlarda bulduğu goller ile çıktığı 12 maçta 6 gol 1 asistlik katkı vermeyi başardı. Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen ise sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 resmi maçta 3 gol 3 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Galatasaray'da Yunus Akgün 13 maçta 5 gol 1 asist, Barış Alper Yılmaz 15 maçta 5 gol 1 asist ve Gabriel Sara 13 maçta 2 gol 4 asist ile dikkat çekiyor.-Geçtiğimiz sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, bu sezon kurulan iddialı kadro ile birlikte zirvenin en büyük ortaklarından birisi olacağını hissettirdi. Güçlü iskeleti sayesinde zor yenilen bir takım haline gelen Beşiktaş, tıpkı Galatasaray gibi ligin iki namağlup takımından birisi konumunda. Bu sezon ligde 8 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet 2 beraberlik alırken, bu süreçte 17 gol attı ve kalesinde 5 gol gördü.-Beşiktaş'ta ise sezon başında takıma katılan Ciro Immobile ve Rafa Silva takımın gol yükünü çeken iki isim olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'in gol krallığı koltuğunda oturan Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 12 gol atmayı başardı. Rafa Silva ise çıktığı 14 maçta 5 gol 4 asistlik performans gösterdi. Beşiktaş'ta sezonun sürpriz golcüsü Gedson Fernandes ise çıktığı 14 maçta 7 gol 1 asist ile oynadı.Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 496 gole, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin oranları belli oldu. Galatasaray, ev sahibi olduğu derbide favori olarak gösterildi. Sarı-kırmızılılara 1.64 oran verildi. Beraberliğe 3.50, Beşiktaş galibiyetine ise 3.38 oran belirlendi. Derbide 2.5 gol alt için 2.01, 2.5 gol üst için 1.44 oran belirlendi.DEV DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZİki takım arasındaki rekabette Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.İki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç.Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, Adrian Ilie ve Milan Baros, bir maçta 3'er gol atma başarısı gösterdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan milli küme karşılaşmasında elde edildi.Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti.Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 99 yılı aşkın tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ekip, biri RAMS Park diğeri de Tüpraş Stadı'nda olmak üzere iki mücadeleyi taraftarsız oynadı.Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.Rakipler arasında yapılan en gollü maçta, meşin yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi.Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 354 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam 9'ar gol gitti.Taraflar arasındaki maçlarda en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı ve 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 beraberlikle sonuçlandı.İki takım, 99 yılı aşkın rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 mücadelede rakibini yenemedi.Rekabette birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi.Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin, Ryan Babel, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Günay Güvenç bulunuyor.Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray (3-3) maçı, aynı zamanda lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti.1959 yılında başlayan ligde bundan önce "Üç büyükler" arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmıştı.Galatasaray ile Beşiktaş arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.Süper Lig'in daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003'te yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59. ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle 2-1 öne geçti.Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Felipe Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve müsabakayı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 355. kez birbirlerine rakip olacak.Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 354 maçın 126'sını Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Taraflar arasındaki 99 yılı aşkın rekabette sarı-kırmızılıların attığı 495 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 131 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 49, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 161, siyah-beyazlılar ise 140 kez fileleri havalandırdı.Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.Söz konusu 7 karşılaşmada Beşiktaş 14 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 4 gol atabildi.Siyah-beyazlılar, bu maçların tümünde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamıyor.Geride kalan sezonlarda iki ezeli rakip Tüpraş Stadı'nda 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6'sını Beşiktaş kazanırken, 1 derbi ise beraberlikle sona erdi.'Yeni Dolmabahçe'de rakibine büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermezken her derbide gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu süre içinde 14 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.Yenilenen statta ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki derbide kazanan çıkmadı.Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray'a siyah-beyazlılar, Marcelo ve Cenk Tosun'un golleriyle cevap verdi. Böylece ilk derbi 2-2 berabere tamamlandı.Bir sonraki sezon oynanan derbi ise Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip, Galatasaray'a karşı yeni evindeki ilk galibiyetini Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle kazandı.Beşiktaş daha sonra iç sahada oynanan iki maçı da 1-0'la kazandı2018-2019 sezonundaki derbide ise sahneye çıkan isim Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic oldu. Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir'in golüyle geldi.2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Tüpraş'ta Galatasaray'ı 2-0'la geçti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou attığı gollerle Beşiktaş'ın 3 puanında pay sahibi oldu.Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmasını bildi.2021-2022 sezonunda Galatasaray, Cicaldau'nun golüyle öne geçtiği müsabakayı Cyle Larin'in golleri sonrası kaybetti. 2022-2023 sezonunda Mauro Icardi'yle öne geçen sarı-kırmızılı takıma Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar cevap vereren siyah-beyazlı ekip, 3 puana 3-1'lik skorla ulaştırdı.Tüpraş Stadı'nda oynanan maçlar: