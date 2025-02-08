Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk edecek. Lig'de oynadığı 21 maçta 18 galibiyet 3 beraberlik alan Galatasaray, yenilgisiz lider durumda. Öte yandan sadece 5 puanı olan Adana Demirspor ligde son sırada bulunuyor. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



Galatasaray - Adana Demirspor maçı, 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Bu önemli mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, belirtilen saatte beIN Sports 1 ekranlarında olacak.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdürüyor. Topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 54 gol atarken kalesinde 22 gol gördü.

Ev sahibi ekip, sahasında oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu karşılaşmalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü. Son lig maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u deplasmanda 4-1 yenerek moral depoladı.

Adana Demirspor, ligde oynadığı 21 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 17 mağlubiyetle zor günler geçiriyor. Bu maçlarda 20 gol atan Adana temsilcisi, kalesinde 50 gol gördü ve topladığı 5 puanla ligde son sırada bulunuyor.

Deplasmanda oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Adana Demirspor, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde 21 gol gördü. Son lig maçında sahasında Kasımpaşa'ya 5-3 yenilen mavi-lacivertli ekip, Galatasaray karşısında sürpriz arayacak.

Bu önemli karşılaşmayı tecrübeli hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narin yapacak. Dördüncü hakem ise Davut Dakul Çelik olacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Adana Demirspor karşısında şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor:

Günay Güvenç

Davinson Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Berkan Kutlu

Elias Jelert

Gabriel Sara

Lucas Torreira

Roland Sallai

Dries Mertens

Alvaro Morata

Victor Osimhen

Yeni transferler Lemina, Cuesta ve Morata'nın da kadroda yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Patrick Kluivert'ın takımını şu 11'le sahaya sürmesi öngörülüyor:

Deniz

Semih

Gravillon

Manev

Abdulsamet

Maestro

Tayfun

Bünyamin

Ali Yavuz

Nabil

Abat

Adana Demirspor, güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Namağlup Serisi: Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son 22 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 19 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.