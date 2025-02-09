Galatasaray Adana Demirspor izle canlı, GS ADS maçı canlı

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 23, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 41 maçta attığı 72 gole karşılık Adana Demirspor, 33 kez gol sevinci yaşadı.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. Ligde İstanbul'da yapılan 20 karşılaşmada Galatasaray 16, Adana Demirspor ise 2 galibiyet aldı. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 49, mavi-lacivertliler ise 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Adana temsilcisi ile sahasında yaptığı son 10 Süper Lig maçını kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerin 9'unda rakip filelere en az 2 gol gönderdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray 33, Adana Demirspor ise 7 gol buldu. "Mavi Şimşekler" Galatasaray deplasmanında son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla elde etti.



EN FARKLI SKORLAR



İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı. Galatasaray, rakibini 1983-84 sezonunda sahasında 9-2, 1987-88 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-83 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla aldı.



