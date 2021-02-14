Fuat Çapa, '%100 penaltımız verilmedi'

Kasımpaşa teknikl direktörü Fuat Çapa, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçta %100 penaltılarının verilmediği ve bu durum çok çok üzücü olduğunu ifade etti.



%100 PENALTIMIZI VERİLMEDİ



VAR Hakemi Fırat Aydınus'un Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısının olduğunu iddia eden Fuat Çapa, "Varga'ya yapılan bir pozisyon var. Şimdi rakibimize verilen penaltıyı VAR'ı beklemeden veriyorsun. Bizim pozisyonda ne VAR diyor, ne hakem bir şey diyor. Fırat Hoca'nın bunu kaçırması çok üzücü. Fırat Hoca'nın Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var. Başakşehir maçında da aynı şeyler oldu. Bu maçta da aynı şeyler oldu. Biz teknik adamlar olarak yönetimle, hakemlerle ilgili konuşalım değişen bir şey yok. Camia baskı yapmadıkça es geçiliyor. Bizim gibi camialar baskı yapsa da bir şey olmuyor" dedi.



BU KADAR UCUZ OLMAMALI



Hakem kararlarının takımlarının geleceğini belirlediğini vurgulayan Fuat Çapa, "Bunu büyük takıma yapsalar yer yerinden oynardı. Üzücü açıkçası. Ligi geliştirelim, lig zevkli olsun diyoruz ama böyle devam ettiği sürece bir şey yok. 4-5 takım, bazen bir sürprizle 6 takım olabilir ama diğer takımlar için hep aynı şeyler. Geçmişte de böyleydi sırf bugün değil. Söylüyorsun olmuyor. Söylemeyelim diyoruz. Söylemiyoruz. Biz de emek veriyoruz. Biz de mücadele ediyoruz. Bizim geleceğimizi beliyor bu kararlar. İyi veya kötü teknik adam oluyorsunuz. Bu kadar ucuz ve basit olmamalı. Pozisyonu değerlendirmek için her şey müsait. Teknoloji var ama bazı pozisyonlarda iyi bir şekilde değerlendiriliyor, bazılarında değerlendirilmiyor. Çok üzücü" şeklinde konuştu.



