Orlando Magic, Franz Wagner'ın sol ayak bileğinde yüksek seviyeli burkulma tespit edildiğini ve oyuncunun yaklaşık 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



Wagner, Pazar günü yaşadığı sakatlığın ardından çekilen MR sonucunda bu teşhisi aldı. Sakatlığın ilk anda düşündürttüğü daha ağır bir tablo olmaması kulüp tarafından "olumlu" olarak değerlendirildi.



Bu sezon 22.7 sayı, 6.1 ribaunt ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynayan Wagner, geçen sezon da oblik kası sakatlığı nedeniyle süre zaman zaman kaçırmıştı.



