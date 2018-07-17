Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını kazanan isim belli oldu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını, Quick-Step Floors takımından Fransız sporcu Julian Alaphilippe ilk sırada bitirdi.
Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Annecy ile Le Grand-Bornand arasındaki 158,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 10. etabında, Quick-Step Floors takımından Alaphilippe, 4 saat 25 dakika 27 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.
Etapta Bahrain-Merida takımından İspanyol Jon Izaguirre Insausti ikinci, Direct Energie ekibinden Estonyalı bisikletçi Rein Taaramae üçüncü oldu.
Genel sıralamada ise Greg Van Avermaet, sarı mayoyu giymeye devam etti.
Turun 11. etabı, Albertville ile La Rosiere Espace San Bernardo arasındaki 108,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
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Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Annecy ile Le Grand-Bornand arasındaki 158,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 10. etabında, Quick-Step Floors takımından Alaphilippe, 4 saat 25 dakika 27 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.
Etapta Bahrain-Merida takımından İspanyol Jon Izaguirre Insausti ikinci, Direct Energie ekibinden Estonyalı bisikletçi Rein Taaramae üçüncü oldu.
Genel sıralamada ise Greg Van Avermaet, sarı mayoyu giymeye devam etti.
Turun 11. etabı, Albertville ile La Rosiere Espace San Bernardo arasındaki 108,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın