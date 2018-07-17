  •  
    "Evet, Türkiye'den de bir teklif aldım ancak..."
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!
  •  
    ...Ve menajeri açıkladı; "Biz transferde anlaştık"
  •  
    Vida'ya yeni bir kanca!.. Barcelona'dan "TEKLİF"

Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını kazanan isim belli oldu

Turun 10. etabını, Quick-Step Floors takımından Fransız Julian Alaphilippe kazandı.

Kaynak: AA
Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını kazanan isim belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2018 20:24
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını, Quick-Step Floors takımından Fransız sporcu Julian Alaphilippe ilk sırada bitirdi.

Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Annecy ile Le Grand-Bornand arasındaki 158,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 10. etabında, Quick-Step Floors takımından Alaphilippe, 4 saat 25 dakika 27 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.

Etapta Bahrain-Merida takımından İspanyol Jon Izaguirre Insausti ikinci, Direct Energie ekibinden Estonyalı bisikletçi Rein Taaramae üçüncü oldu.

Genel sıralamada ise Greg Van Avermaet, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Turun 11. etabı, Albertville ile La Rosiere Espace San Bernardo arasındaki 108,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için