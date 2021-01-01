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Fox: "Artık daha olgunlaştım, eskisi gibi değilim..."

Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox, yeni sezon öncesinde bir oyuncu olarak 'daha olgun' hissettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox, yeni sezon öncesinde bir oyuncu olarak 'daha olgun' hissettiğini söyledi.

Fox, Çarşamba günü başlayacak olan normal sezonun öncesinde, ligdeki ilk sezonuna kıyasla nasıl hissettiği sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Harikayım. Bir insan olarak ve ayrıca oyuncu olarak, oyunumun çok olgunlaştığını hissediyorum. Açıkçası, hala savunma ve şutlarım üzerinde çalışıyorum. Ama yalnızca hızlı olmam dışında çok yol kat ettiğimi düşünüyorum. O zamandan tamamen farklı bir oyuncu olduğumu hissediyorum."

Kings'in yıldız oyuncusu geçtiğimiz sezon oynadığı 58 maçta 25.2 sayı, 7.2 asist ve 3.2 ribaund ortalamalarıyla oldukça başarılı bir sezon geçirmişti.

Kings'in normal sezonu, 20 Ekim'de Portland Trail Blazers'a karşı start alacak.


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