Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 16:09 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 16:09

Fosfor bombası nedir? Beyaz fosfor bombası neden yasak? Fosfor bombası etkileri ve zararları

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Karama Kuleleri yakınlarına yasaklı fosfor bombası attığı iddia edildi. Peki, Fosfor bombası nedir? Beyaz fosfor bombası neden yasak, ne yapar, ne işe yarar? Fosfor bombası etkileri ve zararları nedir? İşte tüm merak edilenler...

Fosfor bombası nedir? Beyaz fosfor bombası neden yasak? Fosfor bombası etkileri ve zararları
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bazı bölgelerde fosfor bombası kullandığını bildirdi. Ancak fosfor bombasının kullanımının yasak olduğu biliniyor. Peki fosfor bombası nedir, neden yasak? Fosfor bombasının zararları neler? 
FOSFOR BOMBASI NEDİR, NE YAPAR?
Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Yangın silahı olarak beyaz fosfor, "1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu" kapsamına girmektedir. Bu konvansiyon yangın silahlarının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasını yasaklamaktadır.

FOSFOR BOMBASI NEDEN YASAK?


Fosfor bombası, '1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına girmektedir.

'1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına giren fosfor bombasının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılması yasaktır.

Fosfor bombalarının kullanımı insan sağlığı ve çevre için ciddi bir tehdittir.

Fosfor Bombası Zararları Nelerdir?

İnsan Sağlığını Tehdit: Fosfor bombaları temas ettiği cilt üzerinde ciddi yanıklara neden olabilir. Fosfor gazlarının soluması, solunum yolu tahriplerine yol açabilir, akciğerlere zarar verebilir. Fosfor bombaları, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir.

Uluslararası Hukuk İhlali: Fosfor bombalarının kullanımı, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen bir pratiktir. Sivil Nüfusun Korunması Protokolü'nde (1977 Cenevre Sözleşmeleri) sıkı şekilde sınırlanmıştır. Fosfor bombalarının sivil nüfusa karşı kullanılması yasaktır, uluslararası hukuka aykırıdır.


Yangınlar: Fosfor bombaları büyük ve yıkıcı yangınlara sebep olurlar. Hızla yayılan yangınlar, çevresel tahribata neden olurlar.

Çevresel Zararlar: Fosfor bombaları, patladıklarında doğal çevreye ciddi zararlar verebilir. Yangınlar ormanları, tarım arazilerini ve su kaynaklarını tehdit edebilir. Ayrıca, bombaların patladığı bölgelerde toprak kirliliği ve su kirliliği riski vardır.

Fosfor Bombası Ne Yapar?

Fosfor bombası özellikle insan sağlığını büyük bir ölçüde tehdit eder. Fosfor dumanının solunması, ciğerlerde ani yaralar oluşmasına sebep olur. Dumanı soluyan birey, havasızlıktan boğulabilir.

Fosfor bombasına maruz kalan kişinin vücudu içten dışa doğru yanar. Yani, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmezken yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürer.

Aynı zamanda cilde temas eden beyaz fosfor oldukça ciddi ve acı verici yanıklara neden olur.

FOSFOR BOMBASI ETKİLERİ

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir.

Beyaz fosfor insan derisi ile temas ettiğinde oldukça ciddi ve acı verici yanıklara neden olduğu için sivillere karşı kullanımı yasak.

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