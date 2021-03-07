Flavio: 'Bugünlere kolay gelmedim'

Trabzonspor'un sezon başında Bahia Kulübü'nden transfer ettiği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Flavio, bordo-mavili takımda kariyerinin en olgun dönemini yaşadığı dile getirdi. Brezilya basınına konuşan oyuncu, "Maçlarda hep belli bir istikrarı yakalamaya çalışıyorum. Futbolum artık daha olgunlaştı ancak geldiğim noktayı kendim için yeterli görmüyorum. Kendimi daha da geliştirmek istiyor, bunun için çabalıyorum" dedi.



Bordo-mavili takımda bu sezon 1 gol, 2 asist olmak üzere 3 gole doğrudan katkı sunan Brezilyalı futbolcu şöyle konuştu:



"Bugünlere kolay gelmedim. 19 yaşında profesyonel oldum ve bu geç bir yaştı. Bu yüzden çoğu kişinin bana inancı yoktu. Ancak ben çalışmaya devam ettim. Bu noktaya gelmiş olmak beni sevindiriyor ve gururlandırıyor. Bugün geriye dönüp kariyerinin başındaki Flavio'ya bir şeyler söyleyecek olsam; ona insanların kendisini küçümseyeceklerini ama asla vazgeçmemesini, önünde güzel bir yol olduğunu söylerdim."



