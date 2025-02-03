Fitre ne kadar? 2025 Fitre ne zaman verilir? 2025-Diyanet

2025 fitre bedelinin ne kadar olduğu, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fitre, kutsal Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla verilir. Peki, 2025 fitre ne kadar oldu, ne zaman verilir?



2024 FİTRE NE KADAR OLDU?



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı fitre miktarını 180 lira olarak belirlendiğini duyurdu.



Buna göre; Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 2025 fitre bedeli 180 lira oldu.



FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?



Fitre yani fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.



Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.



FİTRE NEDİR?



Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir.



Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi, tarafından yerine getirilmektedir.



GEÇTİMİZ YILLARDA FİTRE NE KADARDI?



2011 yılında: 7.5 TL

2012 yılında: 8,5 TL

2013 yılında: 9.5 TL

2014 yılında: 10 TL

2015 yılında: 11.5 TL

2016 yılında: 15 TL

2017 yılında: 16 TL

2018 yılında: 19 TL

2019 yılında: 23 TL

2020 yılında: 27 TL

2021 yılında: 28 TL

2022 yılında: 40 TL

2023 yılında: 70 TL

2023 yılında: 130 TL



KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?



Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

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