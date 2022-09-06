Fiorentina'da Joao Pedro pişmanlığı

Sezon başında Fiorentina ile anılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, Mor Menekşeler'i pişman etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fiorentina'da Joao Pedro pişmanlığı
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06 Eylül 2022 13:10
Sezon başında Joao Pedro'nun adı Fiorentina ile anılıyordu. Ancak Mor Menekşeler bu transferde Fenerbahçe'ye yenildi.

FIORENTINA PİŞMAN

İtalyan yıldızın sakatlıktan sonraki müthiş dönüşü, Fiorentina'yı pişman etti. İtalyan taraftarlar "Fiorentina forması giymeye çok yakındı ama o Türkiye'yi tercih etti. Bu hafta harika bir gol attı. Şimdiden Türk taraftarların idolü oldu" dediler. 

 
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