Sezon başında Joao Pedro'nun adı Fiorentina ile anılıyordu. Ancak Mor Menekşeler bu transferde Fenerbahçe'ye yenildi.
FIORENTINA PİŞMAN
İtalyan yıldızın sakatlıktan sonraki müthiş dönüşü, Fiorentina'yı pişman etti. İtalyan taraftarlar "Fiorentina forması giymeye çok yakındı ama o Türkiye'yi tercih etti. Bu hafta harika bir gol attı. Şimdiden Türk taraftarların idolü oldu" dediler.
FIORENTINA PİŞMAN
İtalyan yıldızın sakatlıktan sonraki müthiş dönüşü, Fiorentina'yı pişman etti. İtalyan taraftarlar "Fiorentina forması giymeye çok yakındı ama o Türkiye'yi tercih etti. Bu hafta harika bir gol attı. Şimdiden Türk taraftarların idolü oldu" dediler.